عمليات نوعية للمقاومة الإسلامية ضد مواقع العدو وتجمعاته بالمسيرات والصواريخ

تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها ضد مواقع وتجمعات العدو الصهيوني، عند الحدود مع فلسطين المحتلة، دعمًا لشعبنا الفلسـطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة.

واستهدفت المقاومة الاسلامية صباح اليوم عند الساعة (9:45)، تجمعًا ‏لجنود العدو الإسرائـيلي في محيط ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.

وردا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على الصياد المدني في راس الناقورة داخل الأراضي اللبنانية، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع راس الناقورة البحري ‏بقذائف المدفعية.

واستهدفت ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (14:45)، ‏التجهيزات التجسسية في موقع الرمتا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة، وتموضعا لجنود العدو ‏الإسرائيلي داخل غرفة في ثكنة راميم بمحلقة هجومية انقضاضية اصابتها بشكل مباشر.

كما استهدفت المقاومة عند الساعة (15:25)، ‏المنظومات الفنية والتجهيزات التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة واصابتها إصابة ‏مباشرة وتدميرها.

واستهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية مقر ‏قيادة كتيبة ليمان بقذائف المدفعية واصابوه إصابة مباشرة، وتموضعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في موقع البغدادي بمحلقة انقضاضية.

واستهدفت المقاومة أيضاً عند الساعة (16:45)، التجهيزات التجسسية المستحدثة والمرفوعة على رافعة في موقع حدب يارين واصابوها إصابة ‏مباشرة وتدميرها.

المصدر: الاعلام الحربي