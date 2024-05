بالفيديو | القسام تعلن وفاة مسنة صهيونية بقصف للاحتلال على غزة وبسبب نقص المستلزمات الطبية

أعلن الناطق باسم كتائب الشهيد عزالدين القسام وفاة الأسيرة الصهيونية “جودي فانشتاين” 70 عاماً متأثرة بجراحها الخطيرة التي أصيبت بها مع أسير آخر بعد قصف المكان الذي كانا يحتجزان فيه قبل شهر.

ونشرت القسام فيديو للأسيرة، وقالت “تدمير جيشكم للمستشفيات وإخراجها عن الخدمة هو ما تسبب بمعاناة ومقتل أسراكم وهذا ما يعانيه شعبنا”.

وباللغة العبرية “השמדת צבאכם לבתי החולים והוצאתם מהשירות הוא שגרם לסבל ומותם של אסיריכם כמו שעמנו סובל”.

وباللغة الانكليزية “Your army’s destruction of hospitals and putting them out of service is what caused the suffering and death of your detainees, just as our people suffer”.

وأوضح أبو عبيدة ان المسنة “لقيت مصرعها لاحقاً لعدم تلقيها الرعاية الطبية المكثفة في مراكز الرعاية بسبب تدمير العدو للمستشفيات في قطاع غزة وخروجها عن الخدمة”. وقال أبو عبيدة “الجدير ذكره أن القتيلة أصيبت بجراح بالغة في السابع من أكتوبر وتلقت العلاج في مستشفيات القطاع وبعد تعافيها أعيدت لمكان الاحتجاز”.

المصدر: كتائب القسام