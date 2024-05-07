الخارجية القطرية: نأمل التوصل إلى اتفاق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى وإدخال المساعدات بشكل مستدام – موقع قناة المنار – لبنان
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May 7 2024 - 01:36

الخارجية القطرية: نأمل التوصل إلى اتفاق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى وإدخال المساعدات بشكل مستدام

منذ 16 mins 7 May، 2024
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