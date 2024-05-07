الأمين العام لجامعة الدول العربية: رغم قبول حماس بالعرض المصري القطري للهدنة إلا أن مناورات إسرائيل تشير إلى نواياها السيئة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 7 2024 - 00:04

الأمين العام لجامعة الدول العربية: رغم قبول حماس بالعرض المصري القطري للهدنة إلا أن مناورات إسرائيل تشير إلى نواياها السيئة

منذ 49 mins 6 May، 2024
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