‫الاعلام الفلسطيني: شرطة الاحتلال تعرقل عبور المقدسيين ‫المسيحيين إلى كنيسة القيامة في القدس المحتلة في “سبت النور”  – موقع قناة المنار – لبنان
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May 4 2024 - 14:34

‫الاعلام الفلسطيني: شرطة الاحتلال تعرقل عبور المقدسيين ‫المسيحيين إلى كنيسة القيامة في القدس المحتلة في “سبت النور” 

منذ 2 ساعة 4 May، 2024
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