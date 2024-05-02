مصادر فلسطينية: قوات العدو تقتحم بلدات ومدناً عدة وتشنّ حملة مداهمات واعتقالات بالضفة الغربية المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 2 2024 - 11:00

مصادر فلسطينية: قوات العدو تقتحم بلدات ومدناً عدة وتشنّ حملة مداهمات واعتقالات بالضفة الغربية المحتلة

منذ 16 mins 2 May، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة