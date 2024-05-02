مصادر فلسطينية: قوات العدو تقتحم بلدات ومدناً عدة وتشنّ حملة مداهمات واعتقالات بالضفة الغربية المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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رويترز: 57 نائباً ديمقراطياً يوقعون رسالة تدعو بايدن لاتخاذ كل اجراء ممكن لثني نتنياهو عن شن هجوم شامل على رفح
مصادر فلسطينية: قوات العدو تقتحم مدناً وبلدات عدة وتشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة الغربية المحتلة
رويترز: 57 نائباً ديمقراطياً يوقعون رسالة تدعو بايدن لاتخاذ كل اجراء ممكن لثني نتنياهو عن شن هجوم شامل على رفح
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لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
مصادر فلسطينية: قوات العدو تقتحم بلدات ومدناً عدة وتشنّ حملة مداهمات واعتقالات بالضفة الغربية المحتلة
منذ 16 mins
2 May، 2024
عاجل
الضفة الغربية
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