‫يديعوت أحرونوت العبرية: الجيش”الإسرائيلي”أوصى بعدم إقامة  ‫الاحتفال السنوي هذا العام في جبل ميرون بسبب تصعيد حزب الله – موقع قناة المنار – لبنان
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May 1 2024 - 12:06

‫يديعوت أحرونوت العبرية: الجيش”الإسرائيلي”أوصى بعدم إقامة  ‫الاحتفال السنوي هذا العام في جبل ميرون بسبب تصعيد حزب الله

منذ 20 mins 1 May، 2024
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