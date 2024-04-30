إيران تؤكد تطوير التعاون التجاري والزراعي مع سريلانكا

أكد وزير الزراعة الإيراني، محمد علي نيكبخت على توسيع التعاون التجاري والزراعي بين إيران وسريلانكا وقال: استيراد الشاي من سريلانكا بآلية المقايضة إجراء مناسب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن نيكبخت أشار في لقاء مع نظيره السريلانكي، ماهيندا آماراويرا إلى أن إيران استوردت العام الماضي أكثر من 70 مليون دولار خاصة في مجال المنتجات مثل الشاي وجوز الهند.

واعتبر حدائق الشاي أحد مجالات التعاون الفني بين البلدين، وقال: تعمل إيران وسريلانكا على توسيع تعاونهما الزراعي، خاصة في مجال التجارة ونقل المعرفة الفنية لبعض المنتجات.

كما أعلن نيكبخت عن استعداده للتعاون مع سريلانكا في مجال الفواكه الاستوائية وقال: نبحث عن الاكتفاء الذاتي في إنتاج الموز في جنوب إيران. ونستورد سنويا نحو 500 مليون دولار من الفواكه الاستوائية وأغلبها موز.

من جهته، أشار وزير الزراعة السريلانكي إلى العلاقات الطيبة بين بلاده وإيران، وقال: يمكننا أن نتعامل بالمنتجات الزراعية على شكل التبادل، لأننا نحتاج إلى النفط، ومن خلال التبادل بالنفط يمكننا أن نتاجر بالمنتجات التي نحتاجها.

وأضاف: “في معرض إكسبو، رأينا آلات زراعية منتجة في إيران، وكانت مناسبة من حيث الجودة والسعر، ويمكننا بالتأكيد تجارة هذه المنتجات”.

المصدر: وكالة مهر