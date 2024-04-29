‌‌‏مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية يشنون هجومًا ناريًا مركزًا ‏على قاعدة خربة ماعر ومرابض مدفعيتها وانتشار جنود العدو وآلياته في محيطها بالأسلحة ‏الصاروخية وقذائف المدفعية على أنواعها – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2024 - 18:02

‌‌‏مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية يشنون هجومًا ناريًا مركزًا ‏على قاعدة خربة ماعر ومرابض مدفعيتها وانتشار جنود العدو وآلياته في محيطها بالأسلحة ‏الصاروخية وقذائف المدفعية على أنواعها

منذ 8 mins 29 April، 2024
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