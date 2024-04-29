جولة مباحثات لبلينكن في الشرق الأوسط : لتعزيز فرص التوصل الى هدنة بين “إسرائيل” وحماس

اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الاثنين إن”الولايات المتحدة رصدت تقدما ملموسا بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة خلال الأسابيع القليلة الماضية”.

وفي حديثه في العاصمة السعودية الرياض خلال افتتاح اجتماع بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، قال بلينكن إن”الطريقة الأكثر فعالية للتخفيف من الأزمة الإنسانية في غزة هي التوصل إلى وقف لإطلاق النار”، مضيفا أن”واشنطن تواصل جهودها لمنع اتساع نطاق الحرب في غزة”.

وأوضح أن” اجتماع اليوم بالرياض بمثابة فرصة لتعزيز جهود تحقيق الاستقرار ومنع توسع الصراع في المنطقة”.

وأردف أن” المساعدات الإنسانية إلى غزة ستكون محور التركيز خلال الأيام المقبلة، وهناك تقدم ملموس بشأنها، لكننا بحاجة إلى المزيد”.

جولة مباحثات

ووصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الاثنين إلى المملكة العربية السعودية المحطة الأولى من جولة له في الشرق الأوسط تهدف إلى”تعزيز فرص التوصل إلى هدنة بين كيان العدو وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ودخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة”.

والتقى بلينكن في الرياض نظراء له عدة من دول الخليج وأوروبا للبحث في خطط إعمار قطاع غزة بعد الحرب وفق ما أفاد به مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية.

ومن المقرر أن ينتقل بلينكن من الرياض إلى الأردن وكيان العدو في جولة تستمر حتى الأربعاء، تم الإعلان عنها بعد محادثة هاتفية بين الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تناولت “المفاوضات الجارية لوقف هجوم إسرائيلي مرتقب على مدينة رفح جنوب غزة مقابل إطلاق سراح المحتجزين”.

وأوضح البيت الأبيض أن بايدن أكد في اتصاله مع نتنياهو، التزام واشنطن “الراسخ” بأمن الكيان، وشدد على ضرورة إحراز تقدم بتسليم وزيادة المساعدات بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية، وناقشا الاستعدادات لفتح معابر شمالية بدءا من هذا الأسبوع.

ويشار إلى أن وفدا من حماس توجه اليوم الاثنين إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء محادثات بهدف وقف إطلاق النار في غزة، وسيناقش الوفد اقتراحا لوقف إطلاق النار قدمته الحركة إلى قطر ومصر.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية ماثيو ميلر قد قال في بيان سابق يتعلق بزيارة السعودية إن جهود بلينكن ستتركز على التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، زاعما أن “حماس هي من تقف عائقا بين الشعب الفلسطيني ووقف إطلاق النار”.

المصدر: مواقع