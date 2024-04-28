قالت وسائل إعلام العدو الاسرائيلي إن “رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يشعر بقلق بالغ إزاء احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرة اعتقال باسمه بسبب العملية العسكرية في قطاع غزة”.

وتابع اعلام العدو “نتنياهو يشعر بقلق بالغ من احتمال إصدر الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضدها”، وأكد أن “نتنياهو بذل في الأيام الأخيرة جهودا كبيرة لمنع مثل هذا التطور للأحداث”، ولفت الى ان “نتنياهو أجرى العديد من المحادثات الهاتفية في محاولة لتحقيق أي نتيجة إيجابية بشأن هذه القضية، بما في ذلك الضغط غير المباشر على الرئيس الأمريكي جو بايدن”.

وراى اعلام العدو ان “الأمر قد يكون مسألة وقت فقط قبل أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضد نتنياهو”، وتابع “بالإضافة إلى ذلك، وفي ضوء الأعمال العسكرية المستمرة في قطاع غزة، قد تضع محكمة لاهاي أيضا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس الأركان العامة هرتسي هاليفي على قائمة المطلوبين”.

وقد أدلى نتنياهو الخميس الماضي، ببيان رسمي بشأن الإجراءات المحتملة للمحكمة الجنائية الدولية ضد كيان العدو الإسرائيلي، حيث قال “لن أسمح بأي محاولات من قبل هذه الهيئة لتقويض حق إسرائيل غير القابل للتصرف في الدفاع عن النفس”، على حد زعمه.

المصدر: اعلام العدو