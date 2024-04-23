إنفوغراف | مجموع عمليات جبهات المساندة في لبنان واليمن والعراق خلال 200 يوم من معركة طوفان الأقصى – موقع قناة المنار – لبنان
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April 23 2024 - 18:44

إنفوغراف | مجموع عمليات جبهات المساندة في لبنان واليمن والعراق خلال 200 يوم من معركة طوفان الأقصى

منذ 24 mins 23 April، 2024
خبر وصورة

المصدر: المقاومة الإسلامية في لبنان - الإعلام الحربي

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