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April 23 2024 - 08:04

اول دولة في العالم تبدأ بتغيير لون الاسفلت للازرق

منذ 26 mins 23 April، 2024
Roads Qattar
بيئة ومنوعات - صفحات منوعة

أطلقت هيئة الأشغال العامة القطرية بالتعاون مع إحدى الشركات اليابانية، مشروعاً تجريبياً حمل اسم “الشارع الأزرق”، حيث تم بموجبه طلاء شارع عبد الله بن جاسم المطل على سوق واقف التراثي في قلب العاصمة الدوحة باللون الأزرق، بهدف تخفيف حرارة الأسفلت بنحو 15 إلى 20 درجة مئوية.
وذكرت هيئة الأشغال العامة “أشغال”، أن المشروع التجريبي تضمن طلاء 200 متر من شارع عبد الله بن جاسم، مشيرة إلى أن استكمال المشروع وتطبيقه بشكل أوسع، يعتمدان على النتائج والمخرجات ومدى فعالية المادة في خفض حرارة الأسفلت.
ورُكبت حساسات لقياس درجات حرارة المادة المبردة وحرارة الأسفلت غير المطلي بالمادة المبردة. وأكدت الهيئة أنها ستدرس النتائج والقراءات من الحساسات ومقارنة درجات حرارة الأسفلت بدرجة حرارة الطلاء المبرد للأسفلت على مدار 18 شهرا.

المصدر: مواقع

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