قصف مدفعي وإطلاق نار بشكل مكثف من آليات الاحتلال شرقي مدينة رفح جنوب القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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April 23 2024 - 06:34

قصف مدفعي وإطلاق نار بشكل مكثف من آليات الاحتلال شرقي مدينة رفح جنوب القطاع

منذ 27 mins 23 April، 2024
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