الهلال الأحمر الفلسطيني: ثلاث إصابات بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بيت أمر وحلحول قرب الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2024 - 22:28

الهلال الأحمر الفلسطيني: ثلاث إصابات بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بيت أمر وحلحول قرب الخليل

منذ 13 mins 22 April، 2024
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