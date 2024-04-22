أوكرانيا | زيلينسكي يدعو إلى اتخاذ قرار “سريع” من مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن حزمة المساعدات – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2024 - 04:10

أوكرانيا | زيلينسكي يدعو إلى اتخاذ قرار “سريع” من مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن حزمة المساعدات

منذ 32 mins 22 April، 2024
زيلينسكي
أخبار دولية - اوكرانيا

حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجلس الشيوخ الأمريكي على ضمان الموافقة بسرعة على حزمة المساعدات التي أقرها مجلس النواب.

وقال زيلينسكي انه “من المهم للغاية بالنسبة لنا أن يكون لدينا قرار سريع من مجلس الشيوخ لدعم الحزمة الأوكرانية”.

واضاف زيلينسكي “نحن نعمل بنشاط لضمان وجود قرار سياسي ناجح، وأن تتم الموافقة على الحزمة في أسرع وقت ممكن، وأن تكون الحزمة نفسها مملوءة بشكل صحيح بالمحتوى الذي ينتظره جنودنا على الجبهة”.

وأكد زيلينسكي حاجة كييف إلى الدفاع الجوي في الخطوط الأمامية “بقدر ما نحتاج إلى حماية مدننا وقرانا وقدراتنا بعيدة المدى ومدفعيتنا وقدرتنا على توسيع منطقة سيطرتنا”.

المصدر: وكالة يونيوز

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