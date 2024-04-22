حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجلس الشيوخ الأمريكي على ضمان الموافقة بسرعة على حزمة المساعدات التي أقرها مجلس النواب.

وقال زيلينسكي انه “من المهم للغاية بالنسبة لنا أن يكون لدينا قرار سريع من مجلس الشيوخ لدعم الحزمة الأوكرانية”.

واضاف زيلينسكي “نحن نعمل بنشاط لضمان وجود قرار سياسي ناجح، وأن تتم الموافقة على الحزمة في أسرع وقت ممكن، وأن تكون الحزمة نفسها مملوءة بشكل صحيح بالمحتوى الذي ينتظره جنودنا على الجبهة”.

وأكد زيلينسكي حاجة كييف إلى الدفاع الجوي في الخطوط الأمامية “بقدر ما نحتاج إلى حماية مدننا وقرانا وقدراتنا بعيدة المدى ومدفعيتنا وقدرتنا على توسيع منطقة سيطرتنا”.

المصدر: وكالة يونيوز