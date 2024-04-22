الضفة الغربية | الصحة الفلسطينية: 6 إصابات بالرصاص الحي جراء هجوم للمستوطنين على برقا شرق رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2024 - 02:34

الضفة الغربية | الصحة الفلسطينية: 6 إصابات بالرصاص الحي جراء هجوم للمستوطنين على برقا شرق رام الله

منذ 35 mins 22 April، 2024
اعتداء قطعان المستوطنين على الشعب الفلسطيني في بلدة برقا برام الله
تقارير مصورة - عربي وإقليمي - فلسطين

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الطواقم الطبية في مجمع فلسطين الطبي تتعامل مع 6 إصابات بالرصاص الحي، جراء اعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين على بلدة برقا، شرق رام الله.

وأفادت الصحة بإصابة خطيرة في الصدر، وتم إدخاله لغرف العمليات، وبإصابتين بجروح متوسطة في الصدر، ومثلهما بجروح متوسطة في الأطراف السفلية، وبإصابة واحدة طفيفة في الأطراف العلوية.

وقال رئيس مجلس قروي برقا صايل كنعان، أن المستوطنين هاجموا القرية من الجهتين الشمالية والغربية، وأحرقوا حظيرة أغنام تعود للمواطن نظام علي معطان، وحاولوا إحراق منزله، كما حاولوا اقتحام منزل في الجهة الشمالية، ومنازل أخرى في الجهة الغربية من القرية، وأطلقوا الرصاص الحي صوب المواطنين.

وتابع أن قوات الاحتلال التي اقتحمت القرية لتوفير الحماية للمستوطنين، أطلقت الرصاص وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع صوب الأهالي ومنعتهم من إخماد الحريق، كما منعت طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى المكان، فيما هاجم مستعمرون المواطنين الذين تمكنوا من الوصول للحريق وحاصروهم.

المصدر: وكالة يونيوز

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