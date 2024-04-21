شيع حزب الله وأهالي بلدة كفرتبنيت الجنوبية وجمهور المقاومة الشهيد على طريق القدس حسين علي دغمان بموكبٍ حاشدٍ ومَهيب.

وبعد المراسم التكريمية للشهيد، عزفت الفرقة الموسيقية في كشافة الإمام المهدي لحن الشهادة ثم قدمت ثلة من المجاهدين قسم الوفاء والعهد بالمضيّ على خطى المقاومة والشهداء ..

وبعد أن أمّ إمام البلدة الشيخ ياسر فقيه الصّلاة على الجثمان الطاهر جاب النعش شوارع البلدة على وقع الهتافات الحسينية والمؤيدة للمقاومة بمشاركة مسؤول منطقة جبل عامل الثانية في حزب الله علي ضعون ، شخصيات وفعاليات ، علماء دين ،عوائل الشهداء والأهالي ..

وعند جبانة البلدة وُرِيَ الشهيد الثرى إلى جانب من سبقه من المؤمنين والشهداء .

المصدر: مراسل الموقع