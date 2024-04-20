بالفيديو | إطلاق رشقة صاروخية على المستوطنات والتحشدات العسكرية الصهيونية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2024 - 13:44

بالفيديو | إطلاق رشقة صاروخية على المستوطنات والتحشدات العسكرية الصهيونية

منذ 27 mins 20 April، 2024
فلسطين

سرايا القدس تعرض مشاهد من تجهيز وإطلاق رشقة صاروخية قصفت بها المغتصبات والتحشدات العسكرية الصهيونية.

 

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