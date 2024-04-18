السيد الحوثي : عملية “الوعد الصادق” ثبتت معادلة الرد على العدو الإسرائيلي في مقابل مسعى العدو لفرض قاعدة الاستباحة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2024 - 18:10
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المقاومة الاسلامية تزف الشهيد المجاهد محمد جميل الشامي "ابو زهراء" من بلدة كفركلا والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد المجاهد علي أحمد حمادة "فلاح" من بلدة الدوير والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد المجاهد محمد جميل الشامي "ابو زهراء" من بلدة كفركلا والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس
195 يوماً على العدوان الصهيوني على غزة المدعوم من أمريكا ودول أوروبية وسط تفاقم الكارثة وارتكاب المزيد من المجازر
وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على القطاع إلى 33970 شهيداً و76770 اصابة
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
الاعلام الحكومي بغزة: عثرنا في مجمع الشفاء على جثامين لنساء ومسنين وجرحى تم تكبيل أيدي بعضهم وتجريدهم من ملابسهم
مفوض الأونروا: موظفونا الذين اعتقلهم الجيش "الاسرائيلي" في غزة تحدثوا عن روايات مروعة من سوء معاملة وتعذيب
السيد الحوثي: لولا جهاد الشعب الفلسطيني والمجاهدين في لبنان لكان شر العدو الإسرائيلي قد اتجه إلى كل البلدان
السيد الحوثي: العدو الإسرائيلي لن ينجح عبر جرائمه في تحقيق صورة نصر لجيشه بالرغم من دعم الغرب الذي لا يتوقف له
السيد الحوثي: تماسك المجاهدين وثباتهم في غزة بالرغم من الظروف التي يعيشونها والحصار الشديد هو نصر بحد ذاته
السيد الحوثي: عملياتنا مستمرة ونؤكد للأميركي والبريطاني وللكل أنه لا يمكن لأحد أبدا أن يوقف عملياتنا المساندة لغزة
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: عدم تسهيل وصول مساعدات كافية لغزة يعني حكماً بالإعدام على الفلسطينيين
معاريف نقلاً عن باحثين: الدفاعات الجوية صدت نحو 84% من الهجوم الايراني وليس 99% كما قال المتحدث باسم الجيش
معاريف: صور اقمار اصطناعية تظهر اصابة واحدة على الاقل في أحد مباني المفاعل النووي في ديمونا واصابتين بمحيطه
قائد القوة الجوفضائية في حرس الثورة الاسلامية: واجهنا الصهاينة بأسلحة قديمة وبأقل قدر من القوة
NBC الاميركية: عقد غوغل مع "اسرائيل" شمل تزويد الحكومة والجيش بخدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
السيد الحوثي : عملية “الوعد الصادق” ثبتت معادلة الرد على العدو الإسرائيلي في مقابل مسعى العدو لفرض قاعدة الاستباحة
منذ 1 ساعة
18 April، 2024
عاجل
عملية الوعد الصادق
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