أعلنت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” كاثرين راسل أن أكثر من 13800 طفل في قطاع غزة قتلوا منذ بدء العدوان الصهيوني.

أضافت خلال مؤتمر صحافي في نيويورك أمس حسب بيان لمنظمتها: “لقد أصيب الآلاف، وهناك آلاف على شفا المجاعة”.

وفي بيان منفصل، قالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة : “إن طفلا واحدا يصاب أو يموت كل 10 دقائق في غزة”.

وقالت المتحدثة باسم “اليونيسف” تيس إنغرام التي زارت غزة أخيرًا، خلال مؤتمر صحافي في جنيف الثلثاء، إن ما أذهلها هو “عدد الأطفال الجرحى الذين رأتهم”.

أضافت: “ليس فقط في المستشفيات، ولكن في الشوارع، في ملاجئهم الموقتة”.