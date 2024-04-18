الشهيد المجاهد جهاد علي أبو مهدي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2024 - 12:06

الشهيد المجاهد جهاد علي أبو مهدي

منذ 1 ساعة 18 April، 2024
jihad-mahdi
شهداء على طريق القدس

jihad-mahdi (2)

المصدر: موقع المنار

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