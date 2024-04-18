مركز الجليل الطبي في نهاريا: استقبلنا 19 جريحا من الهجوم الذي وقع يوم أمس في عرب العرامشة بينها اصابات حرجة جدا وخطرة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2024 - 09:02

مركز الجليل الطبي في نهاريا: استقبلنا 19 جريحا من الهجوم الذي وقع يوم أمس في عرب العرامشة بينها اصابات حرجة جدا وخطرة

منذ 13 mins 18 April، 2024
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