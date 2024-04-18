ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، شركاء بلاده في الغرب بأن يكون لديهم ما يكفي من التصميم وتقديم الدعم لكييف، بعد أن أدى هجوم صاروخي روسي على مدينة تشيرنيهيف إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل.

وفي تصريح له، مساء أمس الأربعاء، قال زيلينسكي إنّ “هذا ما كان ليحدث لو كانت أوكرانيا قد تلقت ما يكفي من معدات الدفاع الجوي، ولو كان العالم مصممًا بما يكفي على مواجهة الروس”.

وبحسب مسؤولين أوكرانيين، فإنّ “الهجوم الروسي ألحق أيضًا أضرارًا بمبان وبالبنية التحتية لبلدية مدينة تشيرنيهيف”.

وقال القائم بأعمال رئيس البلدية أولكسندر لوماكو إنّ “3 انفجارات هزت منطقة مزدحمة من مدينة تشيرنيهيف وأصابت بناية متعددة الطوابق”.

وتواصل القوات الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، العملية العسكرية الخاصّة فى أوكرانيا، حيث وصف الرئيس الروسي هدفها بـ”حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات”، موضحًا أنّ العملية الخاصة إجراء قسري “وروسيا لم تترك لها الفرصة للقيام بخلاف ذلك، والمخاطر الأمنية التي نشأت، كان من المستحيل الرد عليها بوسائل أخرى”.

المصدر: وكالات