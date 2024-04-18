الدفاع المدني في غزة: انتشال جثامين شهداء بعد انسحاب قوات الاحتلال من شمال النصيرات وسط قطاع غزة ومازال هناك العديد من الشهداء تحت الركام والأنقاض لم يتم إخراجهم بعد – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2024 - 02:42

الدفاع المدني في غزة: انتشال جثامين شهداء بعد انسحاب قوات الاحتلال من شمال النصيرات وسط قطاع غزة ومازال هناك العديد من الشهداء تحت الركام والأنقاض لم يتم إخراجهم بعد

منذ 16 mins 18 April، 2024
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