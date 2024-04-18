غارة لطيران العدو الاسرائيلي تستهدف منزلا في محيط مسجد المحطة في حي التفاح شرق غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 18 2024 - 01:06

غارة لطيران العدو الاسرائيلي تستهدف منزلا في محيط مسجد المحطة في حي التفاح شرق غزة

منذ 1 ساعة 17 April، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

رأيكم يهمنا

شاركوا معنا في إستبيان دورة برامج شهر رمضان المبارك
إغلاق مشاركة