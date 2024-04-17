مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يشنّ غارتين بالصواريخ استهدفتا بلدتي يارين والناقورة ودبابة معادية تستهدف بلدة الضهيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 17 2024 - 16:20

مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يشنّ غارتين بالصواريخ استهدفتا بلدتي يارين والناقورة ودبابة معادية تستهدف بلدة الضهيرة

منذ 1 ساعة 17 April، 2024
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