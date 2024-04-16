دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية مساء أمس الاثنين 15-04-2024 تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في ‏محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية.‏

وجاء في بيان المقاومة :

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية مساء أمس الاثنين 15-04-2024 تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في ‏محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الثلاثاء: 16-04-2024 م

‏07 شوال 1445 هـ

كما شن مجاهدو المقاومة بعد ظهر اليوم هجوما جوياً بمسيرات انقضاضية على دفعتين استهدفتا منظومة الدفاع ‏الصاروخي في بيت هلل وأصابت منصات القبة الحديدية وطاقمها وأوقعت أفراده بين ‏قتيل وجريح. ‏

وجاء في البيان :



بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏شن ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:25 ‌‎من بعد ظهر يوم الثلاثاء 16-‌‏04-2024 هجوماً جوياً بمسيرات انقضاضية على دفعتين استهدفتا منظومة الدفاع ‏الصاروخي في بيت هلل وأصابت منصات القبة الحديدية وطاقمها وأوقعت أفراده بين ‏قتيل وجريح. ‏



‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الثلاثاء: 16-04-2024 م

‏07 شوال 1445 هـ

وافاد مراسل المنار ان “طائرة مسيّرة معادية استهدفت سيارة على طريق فرعي في بلدة عين بعال”، كما افاد عن قصف مدفعي صهيوني يستهدف اطراف بلدة راشيا الفخار.

المصدر: موقع المنار