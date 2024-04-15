إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: الانفجار استهدف قوة من نخبة جولاني ووحدة “يهلوم” الهندسية عندما كانت تعمل على السياج في المنطقة الغربية عند الحدود مع لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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April 15 2024 - 12:56

إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: الانفجار استهدف قوة من نخبة جولاني ووحدة “يهلوم” الهندسية عندما كانت تعمل على السياج في المنطقة الغربية عند الحدود مع لبنان

منذ 34 mins 15 April، 2024
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