الأسلحة المستخدمة:

– مسيّرات من نوع شاهد 136

– صواريخ كروز

– صواريخ خيبر البالتسية ..

المسيّرة شاهد-136 :

المدى : 2000 كيلومتر،

السرعة : 185 كيلومترا في الساعة ، ويمكنها التحليق لاكثر من 10 ساعات متواصلة، قادرة على حمل 50 كيلوغراما من المتفجرات. تطلَق هذه المسيّرات على شكل أسراب ..

يمكنها استهداف مواقع استراتيجية أو منشآت بنية تحتية حيوية مثل المطارات أو منصات انتاج الغاز في البحر

صاروخ خيبر شيكان:

ويعني كاسر حصن خيبر وهو أحدث طراز من جيل صواريخ خًرّمشهر الباليستية بعيدة المدى ، وهي من فئة صواريخ أرض-أرض ويتميز بالقدرة على حمل رؤوس حربية عدة بدلا من رأس واحدة وبسهولة تجهيزه وإطلاقه.

المدى: ألفا كيلومتر.

السرعة: 19 الف كيلومتر في الساعة

وزن الرأس الحربي: 1500 كيلوغرام.

يطلق من منصة متحركة

دقة الإصابة: 30 مترا بناء على مدى ألفي كيلومتر

صاروخ هويزه : وهو من منظومة صواريخ كروز (المجنحة) تم تصميمه وتصنيعه على يد متخصصي منظمة الصناعات الجوفضائية لوزارة الدفاع الإيرانية. يصل مداه إلى أكثر من 1350 كيلومترا ويستخدم ضد الأهداف الأرضية الثابت . ولديه القدرة على التخفي وقوة تدمير عالية ودقة في الإصابة .