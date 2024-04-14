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April 14 2024 - 05:56

احتفالات عفوية في ايران ولبنان بعد الرد الايراني

منذ 2 ساعة 14 April، 2024
احتفالات
ايران - عربي وإقليمي - لبنان

احتفالات شعبية في ايران ولبنان بعد الرد الايراني واستهداف الكيان الصهيوني

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