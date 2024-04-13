ميقاتي من بكركي: الدولة هي قارب الإنقاذ والحل بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2024 - 10:52

ميقاتي من بكركي: الدولة هي قارب الإنقاذ والحل بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة

منذ 1 ساعة 13 April، 2024
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لبنان

شدد رئيس الحكومة بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، على أن “جريمة قتل باسكال سليمان مدانة بكل المقاييس ويجب أخذ العبر من 13 نيسان”.

وقال “لا يوجد لبناني يستطيع أن يربح على أنقاض لبناني آخر، والدولة هي قارب الإنقاذ الذي يجب أن نتمسك به، والحل بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة، وبعد ذلك يبدأ الإصلاح”. وأضاف “لسنا هواة سلطة ولا نريد الاستئثار أو أخذ مكان أحد وسنتابع عملنا الحكوميّ ونحاول الحفاظ على أركان الدولة”.

ولفت ميقاتي الى أننا “نجري اتصالات دولية بشأن ملف النازحين والحلّ الأساسيّ اعتبار معظم المناطق في سوريا آمنة لترحيل السوريين الذي أتوا إلى لبنان تحت عنوان اللاجئين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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