أعلنت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، أن طائرة مسيرة انتحارية أصابت القاعدة العسكرية البحرية في مدينة إيلات جنوبي البلاد، بعد اعتراض طائرة مسيرة في سماء المدينة.

وبحسب وسائل الإعلام، اندلع حريق بعد دوي صفارات الإنذار في إيلات، إثر سقوط صاروخ أو مسيرة أو صاروخ اعتراضي وهرعت فرق الإطفاء إلى المكان.

وصول عدد من سيارات الإسعاف إلى مكان سقوط المسيّرة الانتحارية في إيلات

وأشارت مصادر صحافية فجر اليوم بسماع دوي 4 انفجارات في سماء مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر، وانطلاق صفارات الإنذار في المدينة وضواحيها خشية تسلل طائرات مسيرة.

بدورها قالت المقاومة الإسلامية في العراق بعد لحظات قليلة من الانفجارات التي ضربت إيلات، في بيان: “استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرى لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الاثنين 1 أبريل 2024، هدفا حيويا في أراضينا المحتلة بالأسلحة المناسبة، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء”.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان “بعد إطلاق صفارات الإنذار في مدينة إيلات بشأن تسلل طائرة معادية، حدد جنود الجيش الإسرائيلي هدفا جويا مشبوها عبر من الشرق باتجاه الأراضي الإسرائيلية”.

وأضاف البيان “سقط الهدف في منطقة خليج إيلات، ولم يبلغ عن وقوع إصابات ولحقت أضرار طفيفة بالمبنى”.





المصدر: وكالة يونيوز