أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق إستهدف مجاهديها هدفاً حيوياً في الأراضي المحتلة بالأسلحة المناسبة ، مؤكدة ستمرارها في دكّ معاقل الأعداء .

وفي ما يلي نص البيان كاملا:

“بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في العراق

بسم الله الرحمن الرحيم

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الأثنين 1 / 4 / 2024 ، هدفاً حيوياً في أراضينا المحتلة بالأسلحة المناسبة ، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء .

(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)

المقاومة الإسلامية في العراق

الأثنين ٢٢ – رمضان – ١٤٤٥ هـ”

المصدر: وكالة يونيوز