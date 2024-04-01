أفاد إعلام العدو بسقوط قتيل صهيوني وإصابة اثنين آخرين، اثر عملية طعن نفذها مقاوم فلسطينية، قرب مجمع تجاري شرق أسدود.

وقال إعلام العدو، إن المقاوم نفذ العملية، في منطقة “جان يفني” في اسدود المحتلة جنوب فلسطين. وأفاد اعلام العدو بان الشرطة الصهيونية المتواجدة في المكان، تمكنت من اطلاق النار على منفذ العملية، ما أدى إلى استشهاده.

وأشارت مصادر صهيونية، إلى أن منفذ العملية هو عامل فلسطيني كان يعمل في المحلات التجارية القريبة من موقع العملية، وهو الشهيد “مؤمن فايز المسالمة” من مدينة الخليل.

وتحدثت مصادر عبرية عن إصابتين بحالة خطيرة جراء طعنهما قرب مجمع تجاري في “جان يفني” جنوب فلسطين المحتلة، في حين أفادت نجمة داوود أنها تقوم بمعالجة 3 إصابات في مكان الحدث، وتم نقلهم إلى مستشفى “أسوتا”.

وأكدت الشرطة أن العملية أسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص، في حين قالت الطواقم الطبية إنها قدمت العلاج لثلاثة شبان بحالة خطيرة قبل نقلهم للمستشفى.

وجاء في بيان صدر عن المجلس المحلي في “غاني يافني” أن أحد مراكز التسوق في البلدة شهد عملية طعن، أسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص.

وبحسب البيان، فإن قوات الأمن والشرطة وعناصر “الفرق المتأهبة” (ميليشيات مدنية تنضوي تحت لواء الجبهة الداخلية) يقومون بدوريات في جميع أنحاء المنطقة. وأوصى المجلس المحلي المستوطنين بـ”الامتناع عن الوصول إلى المكان”.

وفي وقت سابق اليوم، أصيب جنديان صهيونيان بجراح جراء عملية طعن نفذها شاب فلسطيني في مدينة بئر السبع المحتلة بعدما ترجل من الحافلة التي كان يستقلها لتنفيذ عمليته عند احدى المحطات المركزية.

المقاوم الذي ارتقى شهيداً بعد تنفيذ عمليته هو الفلسطيني ناجي ابو فريح من مدينة رهط في الجنوب المحتل. ووصفت مصادر الشرطة الصهيونية العملية بالخطيرة بسبب عدم حيازتها اي معلومات امنية مسبقة عن منفذها.

كما قالت القناة 13 الإسرائيلية إن الشرطة داهمت منزل منفذ عملية الطعن ببئر السبع في رهط، واعتقلت 5 من عائلته.

المصدر: مواقع