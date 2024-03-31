تواصل المقاومة الاسلامية عملياتها العسكرية دعماً لغزة ورداً على الاعتداءات الصهيونية على القرى الجنوبية الصامدة. وقد نفَّذ مجاهدوها سلسلة هجمات بالمسيرات الانقضاضية وصواريخ بركان والاسلحة الصاروخية المناسبة، ضد عددٍ من مواقع العدو عند الحدود مع فلسطين المحتلة.

كما نشر الاعلام الحربي مشاهد من استهداف المجاهدين بصاروخ موجه تجمعا لجنود العدو في موقع الراهب يوم امس .

واظهرت اللقطات دقة الاصابة التي حققها المجاهدون في هذه العملية. كما نشر الاعلام الحربي في المقاومة الاسلامية مشاهد من عملية استهداف مبنى يتموضع فيه جنود العدو الاسرائيلي في مستوطنة ادميت شمال فلسطين المحتلة.

وفي بيان للمقاومة الإسلامية فإنه “دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة”، نفّذت المقاومة عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ السبت 30-03-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 08:00 استهداف ثكنة راميم ‏بصاروخ بركان وإصابتها إصابة مباشرة.

2- الساعة 15:00 استهداف موقع ‏الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 16:30 استهداف موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصاروخ بركان وإصابته إصابة مباشرة.‏

– القطاع الغربي:

1- الساعة 01:20 استهداف تحرك لجنود ‌‏العدو الإسرائيلي وآلياته العسكرية داخل موقع المالكية ومحيطه بالأسلحة الصاروخية وإيقاع إصابات مؤكدة.

2- الساعة 12:15 استهداف مبنى يتموضع فيه ‏جنود العدو الإسرائيلي ‏في مستعمرة أدميت بالأسلحة المناسبة وإيقاع إصابات مؤكدة في صفوفهم.‏

3- الساعة 12:20 استهداف قاعدة خربة ‏ماعر بالأسلحة الصاروخية.

4- الساعة 12:45 استهداف تحرك ‏لجنود العدو الإسرائيلي داخل موقع الراهب ومحيطه بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية وتحقيق إصابات ‏مؤكدة.

5- الساعة 15:30 تنفيذ هجوم جوي ‏بمسيّرات إنقضاضيّة على مقر قيادة اللواء الغربي في يعرا، وإصابة الأهداف بدقة.

المصدر: موقع المنار