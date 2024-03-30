شيع حزب الله وأبناء بلدة شحور الجنوبية الشهيد المجاهد على طريق القدس ابراهيم انيس الزين.

وعلى وقع الهتافات والصرخات الكربلائية حمل النعش الطاهر على اكف الرفاق والمحبين مظللا براية المقاومة.

وبين حشود المشيعين جال النعش الطاهر في شوارع البلدة وسط اطلاق الشعارات المنددة بالعدوان والمؤكدة على التمسك بالمقاومة ونصرة غزة ومقاومتها.

وبعدها اقيمت الصلاة على الجثمان الطاهر قبل ان يوارى في ثرى البلدة الى جانب من سبقه من الشهداء على درب الجهاد والشهادة.

والى روضة الحوراء زينب (ع) في الغبيري، حيث شيع حزب الله وجمهور المقاومة الشهيد على طريق القدس المجاهد مصطفى أحمد مكي “ملاك” بموكب حاشد.

وفي بلدة سلعا الجنوبية، شيع حزب الله وجمهور المقاومة الشهيد على طريق القدس المجاهد على عبد الحسين نعيم ” أبو مهدي” بموكب حاشد.

المصدر: موقع المنار