تواصل المقاومة الإسلامية في العراق، عملياتها ضد مواقع وأهداف صهيونية، في داخل فلسطين المحتلة، استمراراً بنهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ.

ووزعت المقاومة مشاهد من استهداف قاعدة عوبدا الجوية للكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالطيران المسير.

كما وزعت المقاومة الاسلامية في العراق مشاهد من إستهداف موقع سبير العسكري التابع للكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة.

وكانت المقاومة العراقية قد أعلنت أمس الاربعاء، في بيانين منفصلين أنها استهدفت مساء الثلاثاء 26 / 3 / 2024 ، قاعدة عوبدا الجوية، بالطيران المسيّر، وصباح الأربعاء 27 / 3 / 2024، موقع سبير العسكري التابع للإحتلال الصهيوني.

المصدر: الاعلام الحربي