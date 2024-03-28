مشاهد مروعة توثق إعدام جنود العدو لمدنيين فلسطينيين شمال غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 28 2024 - 10:06

مشاهد مروعة توثق إعدام جنود العدو لمدنيين فلسطينيين شمال غزة

منذ 45 mins 28 March، 2024
YyRaO
عربي وإقليمي - فلسطين

أظهرت مشاهد حصلت عليها قناة الجزيرة إعدام جنود صهاينة لمدنيين فلسطينيين أثناء محاولتهم العودة لشمال قطاع غزة عبر شارع الرشيد.

وتظهر المشاهد الحصرية دفن جثث الشهداء الفلسطينيين بالرمال وبين القمامة بعد قتلهم ومجموعة أخرى من الفلسطينيين الذين لم يعرف مصيرهم.

واستخدم جنود الاحتلال جرافة لدفن ضحاياهم تحت الرمال.

وبثت الجزيرة سابقا صورا حصرية لعمليات إعدام نفذتها قوات الاحتلال بحق مدنيين في أماكن متفرقة بقطاع غزة.

ومن بين هذه العمليات قتل جنود الاحتلال مسنا داخل منزل في أحد أحياء مدينة غزة، وقيام مسيّرة بإطلاق صواريخ على شبان جنوبي القطاع.

كما أظهرت مشاهد سابقة التقطتها مسيّرة إسرائيلية قنص فتى شمالي القطاع.

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة