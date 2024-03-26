التقى جمع من الشعراء وأهل الثقافة والأدب الفارسي مع قائد الثورة الإسلامية، الإمام الخامنئي، في ليلة ذكرى الولادة السعيدة لكريم أهل البيت، الامام الحسن (عليه السلام).

بعد أن ألقى 40 شخصاً من الشعراء الشباب والأدباء قصائدهم حول مختلف القضايا الدينية والاجتماعية والسياسية، رأى الإمام الخامنئي الشعر وسيلة إعلامية مهمة ومؤثرة في زمن الحرب الإعلامية وقال: «في هذا المجال، ينبغي استخدام التراث المذهل للشعر والأدب الفارسي على أفضل وجه، باعتباره وسيلة إعلامية قوية وفعّالة مؤثرة».

وعدّ قائد الثورة الإسلامية اختيار الرسالة المناسبة والمفيدة شرطاً لتأثير الشعر ودوامه وقال: «ينبغي أن ينقل الشعر رسالة الدين والأخلاق والحضارة والمعارف الإيرانية».

كما عدّ سماحته رسالة الصمود الشجاع للشعب الإيراني ضد الظلم والجشع والغطرسة في العالم، من الرسائل البارزة والقابلة الإيصال.

وأكّد الإمام الخامنئي في هذا الصدد، قائلاً: «رسالة صمود الشعب الإيراني وتعبيره الصريح وغير المتحفّظ في مواقفه ضد المستكبرين مُهمّة جداً، ومثيرة للإعجاب لدى شعوب العالم، والأمثلة على هذا الترحيب بهذه المواقف حاضرة في الزيارات الخارجية لرؤساء الجمهورية وتصريحاتهم في المناسبات الشعبية».

كما قدّم قائد الثورة توصيات إلى الشعراء والناشطين في مجال الشعر والأدب الفارسي وقال: «ينبغي أن يُقدّمَ الشعرُ الجيد إلى الرأي العام في العالم، ولذلك لا بدّ من إنشاء نهضة ترجمة لتصير القصائد متاحة للآخرين مع نثر شعري معبّر وقوي».

إن الرسالة الحضارية للشعب الإيراني، وأحد الأمور التي تجعله صاحب شأنيّة واعتبار؛ صموده الشجاع في وجه الظلم حول العالم، وفي وجه الغطرسة والجشع الذي تجسّده الآن أمريكا والصهاينة وأمثالهم. — الإمام الخامنئي (@ar_khamenei) March 25, 2024

ومن القصائد التي أُلقيَت في بداية هذا اللقاء، قصائد في وصف الإمام الحسن المجتبي (ع) والإمام المهدي (عج)، وقصائد أيضاً في وصف مظلومية أهالي غزة، خاصة النساء والأطفال، وكذلك في مدح الآباء والأمهات، وبعضها تطرّق إلى قضايا سياسية واجتماعية.

المصدر: khamenei.ir