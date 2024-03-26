إعلام العدو: صاروخ أو طائرة مسيّرة أصابت قاعدة ميرون  ‫للمراقبة الجوية عند الحدود مع لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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March 26 2024 - 12:18

إعلام العدو: صاروخ أو طائرة مسيّرة أصابت قاعدة ميرون  ‫للمراقبة الجوية عند الحدود مع لبنان

منذ 20 mins 26 March، 2024
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