افاد مصدر سوري في دير الزور انه في تمام الساعة 01:49 نفذت عدة طائرات أمريكية 10 غارات جوية.

وفي الوقت ذاته استهدفت العديد من المناطق في المحافظة منها المدينة في شارع رئاسة الجامعة ومدينة الميادين في حي التمو ومدينة البوكمال في منطقة السويعية وقرية الصالحية وشارع الهجانة.

وأوضحت المصادر، أنّ الغارات الأميركيّة أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وقبل أيام، تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري لصواريخ اعتداء إسرائيلي استهدف نقاطاً في ريف دمشق، وأسقطت بعضها، كما اقتصرت الخسائر على الماديات.

المصدر: مواقع