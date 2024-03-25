إعلام العدو: صفارات الانذار تدوي في عدد من مستوطنات الجليل الاعلى للاشتباه بتسلل مسيرة من لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2024 - 16:02

إعلام العدو: صفارات الانذار تدوي في عدد من مستوطنات الجليل الاعلى للاشتباه بتسلل مسيرة من لبنان

منذ 2 ساعة 25 March، 2024
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