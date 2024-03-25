مروحيات الاحتلال تطلق النار بشكل كثيف غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2024 - 12:08
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المقاومة الإسلامية استهدفت تجمعا لجنود العدو في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية وحققت إصابات مباشرة
لتبرعاتكم لمائدة الامام زين العابدين عليه السلام هاتف 03745241 - 01277519
مروحيات الاحتلال تطلق النار بشكل كثيف غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة
منذ 13 mins
25 March، 2024
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العدوان على غزة
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