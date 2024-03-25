أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن واشنطن تختلق الأعذار لكييف، وتحاول أن تتستر على نفسها وعلى نظام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بلصق التهمة بـ “داعش”

وقالت زاخاروفا في مقال نشر في صحيفة “كومسمولسكايا برافدا” الروسية: “لقد أوقع المهندسون السياسيون الأمريكيون أنفسهم في ورطة باختلاق القصص حول حقيقة أن هجوم “كروكوس” الإرهابي نفذه تنظيم “داعش” الإرهابي.

ومن هنا يأتي “العذر” اليومي الذي تقدمه واشنطن لأتباعها في كييف، ومحاولة للتستر على نفسها، إلى جانب نظام زيلينسكي الذي أنشأوه، بتنظيم “داعش””.

وأشارت زاخاروفا إلى أن عدة عوامل تشير بشكل مباشر وغير مباشر إلى تورط السلطات الأمريكية الحالية في رعاية الإرهاب الأوكراني.

كما أكدت أن التدخل الأمريكي في شؤون الشرق الأوسط أدى إلى ظهور وتعزيز العديد من الجماعات المتطرفة والإرهابية لتواجدها في المنطقة حتى الآن.

وأعلنت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أدريان واتسون أن أوكرانيا ليست متورطة في هجوم كروكوس الإرهابي محملة تنظيم “داعش الإرهابي” المسؤولية بالكامل. فيما وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار تنظيم “داعش” بأنه “عدو إرهابي مشترك”، وذلك للترويج للإعلان المزور، مكررا إدانتها لهجوم كروكوس الإرهابي.

كما أن وكالات الأنباء العالمية الترويج للإعلان المزور الذي نشر مساء الجمعة الماضية ويزعم تبني “داعش” مسؤولية الهجوم الإرهابي في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.

المصدر: روسيا اليوم