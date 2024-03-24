شهدت العاصمة الاردنية عمان، تظاهرة حاشدة شارك فيها الآلاف، تنديداً باستمرار العدوان على قطاع غزة، وبالصمت العربي حيال المجازر المرتكبة هناك.

وطالب المحتجون الدول العربية المطبعة بقطع علاقتها مع الكيان الصهيوني، كما طالبوا الحكومة الاردنية بسحب سفيرها من تل أبيب، وقطاع العلاقات مع الكيان، ووقف تصدير المنتجات الزراعية وغيرها إلى الكيان.

وردد المتظاهرون هتفات مؤدية للمقاومة الفلسطينية ولعملية طوفان الاقصى، ومنددة بالمجازر الصهيونية، وطالبوا المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية إلى التدخل العاجل، وإيصال المساعدات إلى الأهالي المحاصرين في القطاع، حيث يعانون من مجاعة حادة، خصوصاً في مناطق الشمال.

واطلقت قوات الامن الاردنية قنابل الغاز تجاه المشاركين في التظاهرة، لمنعهم من التوجه نحو سفارة الإحتلال.

الملك يؤكد لماكرون ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة

وفي وقت سابق اليوم، أكد الملك الاردني عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين الأبرياء.

وشدد الملك عبدالله في الاتصال على ضرورة إدامة إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل كاف، مبينا أن الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها سكان غزة، تتطلب تحركا فوريا من المجتمع الدولي للحد من تفاقمها.

ونبه الملك إلى أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، والانتهاكات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس. وحذر من خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح، الذي سيفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.

المصدر: مواقع