المقاومة الإسلامية تستهدف قوة ‏إسرائيلية داخل موقع المرج وتوقع أفرادها بين قتيل وجريح – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2024 - 18:48

المقاومة الإسلامية تستهدف قوة ‏إسرائيلية داخل موقع المرج وتوقع أفرادها بين قتيل وجريح

منذ 1 ساعة 24 March، 2024
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