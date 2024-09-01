مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا انتشارًا لجنود العدو في محيط موقع المرج بالأسلحة الصاروخية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 1 2024 - 18:28
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مصادر فلسطينية: 4 شهداء وعدد من الإصابات جرّاء استهداف طائرات الاحتلال لمدرسة صفد التي تؤوي نازحين وسط حي الزيتون في غزة
مراسل المنار: 3 شهداء جراء استهداف قوات الاحتلال لمجموعة مواطنين على دوار التعليم شمال قطاع غزة
حماس: نحمّل الإرهابي المجرم نتنياهو والإدارة الأمريكية المنحازة له المسؤولية عن تعثّر المفاوضات
حماس: نحمّل الإرهابي المجرم بنيامين نتنياهو كامل المسؤولية عن حياة الأسرى الذين قتلوا برصاص جيشه
الخارجية القطرية: ندين العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها ونشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل
المقاومة الإسلامية استهدفت التجهيزات التجسسية في موقع رويسات العلم وأصابتها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها
زعيم المعارضة في كيان العدو لابيد: نتنياهو وحكومة الموت قررا عدم إنقاذ الأسرى
رئيس بلدية تل أبيب: نعلن الإضراب الاثنين تضامنا مع المختطفين وعائلاتهم
الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان على غزة الى 40738 شهيدا و 94154 اصابة
كتائب شهداء الأقصى: قصفنا تحشدات وآليات العدو المتواجدة في محور " نتساريم " بصاروخين من نوع ( 107 ) وقذائف الهاون
كتائب المجاهدين وكتائب شهداء الأقصى دكوا تجمعات لقوات العدو في محور الزيتون جنوب شرق غزة بقذائف الهاون
حماس: محاولات التضليل التي يقودها نتنياهو للتنصل من المسؤولية عن انغلاق المفاوضات لن تعفيه من تحملها
قائد قوات الدفاع الجوي الإيراني: أكدنا مرارا وتكرارا أنه اذا أخطأ الاعداء بحساباتهم فسيواجهون ضربة قاسية لا يمكن تداركها
وزير الدفاع الإيراني في اتصال مع نظيره السوري: الجمهورية الإسلامية تدعم إرساء الأمن واحترام وحدة الأراضي السورية
مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا انتشارًا لجنود العدو في محيط موقع المرج بالأسلحة الصاروخية
منذ 1 ساعة
1 September، 2024
عاجل
موقع المرج
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