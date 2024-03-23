المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة: الوضع الإنساني داخل مجمع الشفاء الطبي كارثي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 23 2024 - 01:24

المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة: الوضع الإنساني داخل مجمع الشفاء الطبي كارثي

منذ 17 mins 23 March، 2024
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