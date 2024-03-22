اعلن نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في خطبة الجمعة اننا نكرر مطالبتنا الدولة بتحمّل المسؤولية المادية والمعنوية في أداء واجبها الرعائي بخصوص العائلات النازحة بما يحفظ كرامتهم بكل الوسائل الممكنة، فهؤلاء الكرام يدفعون ضريبة الانتماء الى بلدهم ودولتهم التي لم يتنكّروا لها رغم تنكّرها لهم والحفاظ على حدودها وكيانها بالفعل وبالتضحيات رغم تشويش العاطلين عن القيام بمسؤولية السيادة التي يدعونها.

واكد ان الدولة مطالبة بضبط الأمن ومنع التعديات على المواطنين والجرائم التي ترتكب في الليل والنهار من سرقات وقتل في ظلام الليل عند الاستفراد بهم.

وقال ان هذا الواقع المزري إلى جانب الازمات الاجتماعية التي يعاني منها المواطنون لم تدفع للأسف بالقوى السياسية بتحمل المسؤولية بالجلوس معاً والتفاهم لإخراج البلد من هذا الواقع المؤسف، مما يدفعنا للاعتقاد بأن هناك من يعمل على إشاعة الفوضى عمداً لأهداف سياسية فئوية ولأغراض خارجية لها علاقة بما جرى ويجري في المنطقة تلبس لباس الاصلاح عبَّرَ عنها مراراً مما يجعلهم شركاء في الجريمة وادوات لتنفيذ المؤامرة على لبنان والمنطقة.